publié le 13/09/2018 à 08:36

C'est assez rare pour être souligné. Un prêtre pousse un coup de gueule à la suite du nouveau scandale de pédophilie révélé mercredi 12 septembre en Allemagne et qui impliquerait plusieurs milliers d'enfants, et alors que le pape François a annoncé convoquer les évêques du monde entier afin d'évoquer le problème au sein de l'Église.



"Ce qui est scandaleux, c'est non seulement la pédo-criminalité, mais la couverture de la pédo-criminalité", s'indigne le père Vignon. "Tout ceux qui sont défaillants sur le sujet, maintenant je suis pour le dégagisme (...) Qu'on laisse la place à d'autres qui sauront faire", insiste--t-il, las des excuses.

C'est déjà le père Vignon qui avait lancé en août une pétition pour réclamer le départ du cardinal Barbarin, qui à ce jour a recueilli quelque 104.000 signatures.

À écouter également dans ce journal

Social - Emmanuel Macron va dévoiler ce jeudi 13 septembre son Plan pauvreté avec un engagement à hauteur de 8 milliards sur quatre ans.



Charité - Brigitte Macron a donné le coup d'envoi mercredi au Stade de France, d'un match du variété club de France en faveur d'une association qui vient en aide aux personnes autistes.



Politique - José Bové a demandé sur RTL la suspension de la rocade de Strasbourg, et ce alors que la Zad a été évacué par les forces de l'ordre cette semaine.



Météo - Alerte rouge en Guadeloupe et en Martinique avant l'arrivée de l'ouragan Isaac, désormais à 500 km des deux îles.