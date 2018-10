publié le 24/10/2018 à 08:55

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner était dans le Nord mardi 23 octobre, à Grande-Synthe près de Dunkerque, où un campement de migrants avait été évacué le matin. C'est la sixième opération de ce type en cinq mois. C'est trop pour Christophe Castaner qui veut en finir une fois pour toutes.



"J'ai demandé au préfet de région (...) d'être particulièrement mobilisé pour que, dans les jours et les semaines qui viennent, nous ne soyons pas dans un phénomène de reconstitution d'un camp de migrant. Nous mettrons les moyens nécessaires", a-t-il déclaré.

Une fermeté qui laisse sceptique le maire écologiste de Grande-Synthe, Damien Carême. "C'es toujours la même réponse des ministères (...) Moi, dans ma ville, je ne veux pas que des gens dorment dehors". Damien Carême précise également que seulement 10 à 20% des personnes placées en centre d'accueil reviennent, mais qu'il y a constamment de nouvelles arrivées des personnes qui veulent passer en Angleterre.

À écouter également dans ce journal

Justice - Les salariés d'Ascoval, à Saint-Saulve dans le Nord, sont en colère, écœurés par l'État et par Vallourec, leur maison-mère qui refuse de subventionner le plan de reprise du groupe franco-belge Altifor. Le tribunal de Strasbourg doit rendre une décision aujourd'hui mais la liquidation semble inévitable. Les 280 salariés jouent donc le tout pour le tout : ils ne travaillent plus et ils bloquent l’aciérie.





Scandale - L'affaire des bébés nés sans bras est peut-être plus vaste qu'on ne l'imagine. C'est ce que laisse entendre la lanceuse d'alerte Emmanuelle Amar. Lors de son audition du mardi 23 octobre à l'Assemblée, elle a affirmé que les statistiques sont anormales dans l'Ain, en Bretagne et en Loire Atlantique. Pour Emmanuelle Amar, ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg.





États-Unis - Donald Trump change de ton envers l'Arabie Saoudite, soupçonnée du meurtre du journaliste Jamal Kashoggi. Le président américain promet de révoquer les visas des saoudiens impliqués. Il dénonce par ailleurs "l'une de pires opérations de dissimulation de l'histoire".