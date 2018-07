publié le 28/07/2018 à 07:52

Ce n'est vraiment pas de chance pour la SNCF encore frappée par un incident qui perturbe le trafic ferroviaire un jour de grands départs. C'est RTE, une filiale d'EDF pour le transport de l'électricité, qui a subi un incendie dans un poste d'alimentation au sud-ouest de la capitale. La gare Montparnasse a été directement touchée et obligée de transférer certains départs à la gare d'Austerlitz. Aujourd'hui, la SNCF prévoit d'assurer 70% au mieux de ses liaisons. Ce samedi matin à la gare Montparnasse, les halls sont anormalement calmes.



Les voyageurs dont le train est supprimé ont reçu un e-mail à 3 heures du matin. Certains voyageurs après l’avoir découvert au réveil cherchent à prendre tout de même des trains sans réservation. Les vacanciers cherchent des solutions de repli un peu désespérés. Le plan "gare bloquée reste activé". Les voyageurs à destination de la Loire et de la Bretagne partiront bien de Montparnasse. Ceux en direction du Sud-Ouest sont redirigés vers la gare d'Austerlitz. La SNCF incite toujours ceux qui le peuvent à reporter leur voyage. Le remboursement intégral des billets est possible dès ce samedi matin.

L'incendie sur le poste d'alimentation d'Harcourt dont l'origine n'est toujours pas connue, a touché la gare Montparnasse mais aussi le RER C et de nombreux foyers. 13 500 étaient toujours privés d'électricité hier soir, à Châtillon, Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Vanves.

À écouter également dans ce journal :

- Chassé-croisé sur les routes : Certains voyageurs ont peut-être annulé leurs billets et décidé de partir en voiture et là aussi, il leur faudra de la patience. Bison Futé voit rouge sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. L'une des zones les plus tendues sera celle au Sud de Bordeaux, en direction du Bassin d'Arcachon, des Landes, du Pays Basque et de l'Espagne.



- Affaire Benalla : Tordre le cou à ce qu'il considère comme des rumeurs ou des contre-vérités, c'est ce qui a poussé Alexandre Benalla à prendre la parole hier soir sur TF1. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron s'est cramponné à sa ligne de défense en estimant qu'on avait voulu atteindre le Président au travers d'une histoire finalement "banale". Le 1er Mai, Alexandre Benalla estime avoir agi en tant que citoyen contre des manifestants qu'il qualifie de casseurs.



- Astronomie : Les astronomes n'auraient manqué le rendez-vous pour rien au monde. La plus longue éclipse de lune du siècle a eu lieu hier soir. Elle n'a malheureusement pas été visible partout en raison de la couverture nuageuse sur certaines régions. En France, le phénomène a surtout été visible dans l'Est, le Sud-Est et autour de la Méditerranée. La Corse a notamment offert de magnifiques clichés d'une Lune rouge sang.



- Football : Une page se tourne aux Girondins de Bordeaux. M6 propriétaire du club et de RTL d'ailleurs, a conclu un accord avec le fond d'investissement américain GACP. La vente sera effective à l'automne. M6 est arrivée aux Girondins en 1999 avec au palmarès notamment un titre de champion en 2009, trois Coupes de la Ligue et une Coupe de France. Nicolas de Tavernost estime que le temps est venu de passer la main.