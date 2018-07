publié le 29/07/2018 à 07:42

Situation ubuesque pour cette usine de fabrication d'hydroliennes à Cherbourg fermée un mois et demi après son inauguration. C'est l'incompréhension totale dans la Manche alors que l'EPR de Flamanville annonçait un an supplémentaire de travaux et une rallonge de 400 millions d'euros. C'est pour des questions financières que Naval Energie a lâché le site de 5.500 mètres carré qui devait permettre chaque année la construction de 25 hydroliennes.



Une décision étatique puisque l'État possède plus de 60% de Naval Group, la société d'industrie marine. Le projet avait été lancé en 2014 et certains accusent l'exécutif d'avoir cédé au lobby nucléaire.

"Cette filière d'avenir, l'État l'a tuée", c'est ce qu'affirme les élus locaux. Pour Hervé Morin, le président de la région Normandie, le coupable a un nom. "Celui qui faut montrer du doigt c'est celui qui grosso modo décide de tout, cet homme s'appelle Emmanuel Macron", assure-t-il. Une situation paradoxale alors que le ministre de la Transition Écologique, Nicolas Hulot, réclame une union sacrée sur le climat ce dimanche matin dans Le Journal Du Dimanche.

- Incident à Montparnasse : L'incendie d'un poste électrique à Issy les Moulineaux va encore perturber le trafic SNCF pendant plusieurs jours à la gare Montparnasse. La SNCF ne pourra assurer que 50% des liaisons ce dimanche vers l'Ouest car la panne électrique prive d'alimentation les ateliers de maintenance de la compagnie. Les rames sont donc bloquées pour des raisons de sécurité. Le retour à la normale n'est pas prévu avant jeudi selon RTE alors que la SNCF réclame des mesures d'urgence.



- Faits-divers : "Des faits inacceptables". C'est ainsi que le Général Commandant des Pompiers de Paris a qualifié les cas de harcèlement et d'humiliation révélés par le journal le Monde. En mars, une jeunefemme pompier a porté plainte pour des agressions sexuelles commises selon elle à la caserne de Boulogne Billancourt. Une de ses collègues a entamé la même procédure et une enquête préliminaire pour viol a été ouverte au Parquet de Créteil dans une troisième affaire.



- Tour de France : La Grande Boucle a rendu son verdict à l'issue du dernier contre-la-montre individuel entre Saint-Pée sur Nivelle et Espelette samedi. Geraint Thomas sera sur la plus haute marche du podium ce dimanche soir sur les Champs-Élysées. Tom Dumoulin a remporté l'étape devant Chris Froome et Geraint Thomas. Le gallois garde donc le maillot jaune.