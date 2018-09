publié le 03/09/2018 à 07:50

C'est la rentrée, et les enseignants vont devoir reprendre l'habitude de tenir une classe, avec souvent le recours à la voix. Celle-ci reste fragile, et doit se dompter pour faire face à l'année scolaire qui s'annonce. Et pour ce faire, il faut s'entraîner. "L'extinction de voix, c'est inévitable en début de carrière. On n'a pas encore les bons réflexes par rapport à la respiration", avoue une professeure du primaire.



"On apprend à respirer. Et une fois qu'on sait respirer, on a un taux de pression sous les cordes vocales qui est équilibrée", explique une formatrice vocale pour les professeurs stagiaires à l'Académie de Créteil.

"On fait de la relaxation", indique-t-elle, puis des sons, des lectures, afin de mettre en place une voix puissante. En parallèle, les professeurs apprennent également à se tenir devant une classe.

