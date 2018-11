avec Céline Landreau et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/11/2018 à 18:52

Il avait lancé l'été dernier une pétition appelant à la démission du cardinal Barbarin. Le prêtre Pierre Vignon a été sanctionné par l'Église. Dans cette lettre ouverte, il demandait à l'archevêque de démissionner dans les plus brefs délais pour ne pas avoir dénoncé à la justice des agressions sexuelles commises dans son diocèse.



Quelques mois plus tard, Pierre Vignon est remercié par les évêques, de ses fonctions de juge au tribunal ecclésiastique de Lyon. Une instance dont le cardinal Barbarin est le modérateur. Le prêtre Pierre Vignon confie à RTL regretté cette sanction.



"Je suis un peu surpris parce que je ne m’attendais pas à une sanction aussi vite. Mais je voyais bien que mes confrères et mes supérieurs étaient très gênés depuis le mois d’août quand j’avais pris cette décision. Donc c’est pour eux une façon de manifester, qui malheureusement ne les grandit pas", déplore-t-il au micro de RTL.

Pourtant, il ne s’agissait pas pour le prêtre Pierre Vignon d’une attaque ad hominem visant le cardinal Barbarin. "Derrière ce que j’ai dit, ce n’est pas l’attaque de la personne de Barbarin. Mais le système dont il est l’emblème, qui couvre des prédateurs et qui ne permet pas de rejoindre les victimes. La question essentielle, c’est les victimes", termine-t-il.

À écouter également dans ce journal

- Le chef de l’État "ne lâche rien". Emmanuel Macron a profité d’un bain de foule ce jeudi 1er novembre à Honfleur, pour faire taire les rumeurs sur son état de fatigue. La coupure de trois jours en Normandie du président de la République, a en effet été vivement commentée par la classe politique ces derniers jours.



- Plus d'une centaine de personnes ont été interpellées en France dans la soirée du 31 octobre, mais le nombre d'incidents serait "largement inférieur" aux années précédentes, selon Christophe Castaner qui dénonce l'appel à la "purge" contre les policiers.



- Un espoir pour les salariés d'Indiscrète. Un homme d'affaires propose de sauver la manufacture de lingerie. L'entreprise est basée à Chauvigny, dans la Vienne et a été très éprouvée par le suicide de l'un de ses patrons, l'été dernier. Il n'avait pas supporté le redressement judiciaire et refusait de licencier le personnel, des ex-ouvrières d'Aubade. Ces licenciements pourraient donc être évités, grâce à un repreneur providentiel.