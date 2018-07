Les actualités de 18h : grosse pagaille à la gare Montparnasse

publié le 27/07/2018 à 19:20

Le trafic est encore fortement perturbé vendredi soir à la gare Montparnasse, à Paris, après un incendie dans un poste électrique appartenant à RTE à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Un incident qui a provoqué dans un premier temps le blocage de tous les trains, avant que le trafic reprenne très progressivement. Pour les voyageurs, c'est une épreuve de patience qui a débuté, ponctuée de regards inquiets sur les panneaux d'affichage.



Fanny, qui va de Toulon à Lorient, sait que la route va encore être longue : "Je suis partie avec mes deux enfant ce matin à 8h30, le train était à l'heure. Là, à la gare Montparnasse, on a vu que les trains étaient plus ou moins annulés, ou avec minimum trois heures de retard", explique-t-elle, désemparée. Une partie des voyageurs, ceux qui se dirigeaient vers le Sud-Ouest, a commencé à être renvoyée vers la gare d'Austerlitz. La SNCF a annoncé qu'entre "60 et 70% des trains" prévus au départ ou à l'arrivée de la gare parisienne circuleront samedi 28 juillet.

À écouter également dans ce journal :

- Canicule : les températures ont encore grimpé ce vendredi sur une large moitié Est du pays, avec plusieurs records à la clé. À Lille (Nord), par exemple, depuis 1945, le thermomètre n'avait jamais franchi la barre des 37 degrés. Vendredi soir, 25 départements sont toujours en vigilance orange canicule et/ou orages.

- Éclipse : si vous avez la chance d'avoir un ciel découvert ce soir, levez les yeux au ciel pour admirer la plus longue éclipse totale de la lune au XXIe siècle. Dans le même temps, Mars brillera au plus près de la Terre. Le spectacle devrait durer un peu plus d'une heure quarante, avec un pic aux alentours de 21h30. Un phénomène à suivre en direct sur RTL.fr.



- Affaire Benalla : les conclusions de la première enquête concernant l'affaire sont maintenant connues. La police des polices a rendu public son rapport cet après-midi. L'IGPN confirme les propos du préfet de police. La présence d'Alexandre Benalla lors de la manifestation du 1er mai n'était pas remontée jusqu'au sommet de la hiérarchie policière.



- Tour de France : le Slovène Primoz Roglic a remporté la 19e étape de la Grande Boucle, entre Lourdes et Laruns, dernier rendez-vous dans la montagne avant le contre-la-montre de samedi au pays basque. Le Gallois Geraint Thomas (Sky), reste plus que jamais maillot jaune.