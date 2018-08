publié le 03/08/2018 à 18:35

Il fait chaud, très chaud sur le pays. Désormais plus des deux tiers des départements français sont en vigilance orange canicule. Cela veut dire que dans 67 d'entre eux, les conditions météo sont torrides et les gens étouffent sous les fortes chaleurs. Tout le monde recherche la fraîcheur. Pour autant, les ouvriers sont bien présents et continuent de travailler.



C'est parfois une belle solidarité qui s'organise, comme dans le quartier de la pointe à Toulouse. Là-bas, les habitants viennent soutenir des employés qui enterrent des lignes électriques et téléphoniques.

Car les barrières de fer et les plaques d'acier que les ouvriers manipulent sont brûlantes. "Les riverains sont très gentils, ils nous mettent de l'eau au frais et chaque heure ils nous amènent une bouteille", raconte Didier le chef d'équipe. "On souffre pour eux", confie René, l'un des bons samaritains du quartier.

