Les actualités de 12h30 : la propreté des aires d'autoroute fait débat

publié le 02/08/2018 à 13:28

Un phénomène qui agace les vacanciers ou ceux qui habitent près des zones touristiques. Poubelles qui débordent, mégots jetés à même le sol... Les services de ramassage ne dont parfois pas adaptés pour les afflux de populations ou les sites très fréquentés l'été. Pour cause, selon une récente étude de Vinci autoroutes, un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture.



Les aires d'autoroutes ne font pas exception. Alors que 90% des Français assurent trier, seuls 72% déclarent faire de même sur les aires de repos. Un manque de civisme qui irrite certains vacanciers. "Il y a des poubelles partout pourtant. On retrouve un peu de tout : des gobelets, des bouteilles plastiques... Les gens ne sont vraiment pas très propres", note l'un d'entre eux.

L'an dernier, près de 9.000 tonnes de déchets ont été collectés sur l'ensemble du réseau routier hexagonal. Soit une tonne par kilomètre.

À écouter également dans ce journal :

