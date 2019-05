Le tribunal des innocents

publié le 28/02/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

On vous raconte ce soir des histoires d’hommes et de femmes, condamnés à tort ou incarcés, pendant des semaines, des mois, parfois même des années, avant que la Justice finisse par les mettre hors de cause.



Mais le non-lieu ou l’acquittement n’effacent pas d’un coup de baguette magique le cauchemar vécu par ces innocents qui ont perdu leur emploi ou leur entreprise, qui ont été mis au banc d’un village ou d’un quartier, méprisés par l’opinion publique et souvent par leurs propres familles. Comment réparer les torts de la Justice ?

Le journaliste Mathieu Delahousse, spécialiste des affaires judiciaires pendant plusieurs années à la rédaction d’RTL, dirige actuellement le service Investigation de L’Obs. C’est lui qui a révélé au grand public l’existence de ce qu’il a appelé « la chambre des innocents », un tribunal de magistrats professionnels, qui se réunit régulièrement pour indemniser financièrement les innocentés. Quel préjudice ont-ils réellement subi ? Comment donner un prix à l’innocence ou à la liberté ?







Dans une semaine, on pourra voir dans l’émission « Envoyé spécial » sur France2 le documentaire de Mathieu Delahousse où il donne la parole aux victimes du système mais aussi aux magistrats et aux avocats de ce tribunal pas comme les autres.













Nos invités

Mathieu Delahousse, journaliste spécialiste des affaires judiciaires. Ancien de RTL, aujourd’hui chef du service investigation à l’Obs. Auteur du livre « La chambre des innocents » paru chez Flammarion en 2017. Son documentaire « Le Prix de l’innocence », sera diffusé le jeudi 7 mars à 20h55 sur France 2 dans le magazine Envoyé Spécial.