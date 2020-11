Le syndrome de stress post-traumatique

publié le 11/11/2020 à 01:55

Noémie est divorcé depuis 2019 à sa demande malgré l'amour qu'elle lui porte encore. Après 30 ans de relation, elle ne supportait plus le comportement des enfants de son mari, qui n'a jamais pris ses responsabilités. Noémie et son, désormais, ex-mari sont toujours en contact. Et encore plus lorsqu'elle a été en convalescence suite à une fracture.

Il y a 7 ans, Karine a vécu des complications traumatisantes suite à une opération médicale. Elle a développé une phobie du milieu médical. Elle ne va plus se soigner par peur d'aller consulter, elle ne dort plus et se renferme dans la solitude.

Les parents du mari de Marie sont décédés et ont laissé derrière eux leur maison. Il y a 5 ans, il n'a pas pu racheter la maison. Depuis, Marie constate qu'il ressasse cet épisode et lui reproche de n'avoir rien fait. Marie culpabilise et voudrait que son mari digère cette décision.

François a eu une vie sentimentale particulière. Attaché sans l'être, il pense que l'amour ne dure pas. A 84 ans, il revient sur sa vie amoureuse passée



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



