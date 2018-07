Le revenu universel, une joyeuse utopie ?

publié le 27/10/2016 à 21:51

Peu à peu, l'idée du revenu universel s'impose dans le débat politique. Cette mesure garantirait à chacun des Français un revenu minimum. Le Premier ministre, Manuel Valls, a défendu jeudi 27 octobre à Bordeaux un projet de revenu universel garanti, qui fusionnerait différentes aides sociales, pour adapter le "modèle social" et assurer une "sécurité nouvelle face aux risques nouveaux de précarité". "Le progrès social, c'est une invention permanente", a-t-il expliqué en visite au Conseil départemental de Gironde qui a lancé fin septembre une simulation de plusieurs mois sur le revenu universel à partir de quatre scénarios. Le revenu universel est-il une joyeuse utopie ?



Christian Menanteau rappelle que cette mesure est approuvée, à différents niveaux, par toute la classe politique. Selon lui le revenu universel permettrait "de vraiment s'attaquer au problème de la pauvreté", "faire bouger les lignes d'activité" et "réduire massivement la fraude". Jean-Claude Buisson estime qu'avec le revenu universel, la France "va faire ce que l'Union soviétique n'a pas réussi à faire". "Le principe de donner de l'argent en échange de rien, il faut vraiment être socialiste, voire communiste pour avoir cette idée-là", estime-t-il.



