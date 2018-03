Revenu universel : "Assurer la dignité et permettre la liberté d'action"

et Claire Gaveau

publié le 27/10/2016 à 18:55

Manuel Valls était à Bordeaux ce jeudi pour défendre la mise en place d'un revenu universel. La Gironde s'est en effet portée candidate à l'expérimentation de ce salaire de base qui revient régulièrement sur le devant de la scène politique. "Le revenu universel de base est attribué à tout le monde de manière inconditionnelle", explique Jean-Luc Gleyze qui différencie bien cela des minimas sociaux.



"Étudiants, personnes avec emplois, retraités... Tout le monde peut en bénéficier", précise le président du Conseil départemental. Un revenu qui fait largement débat en France mais que défend pleinement l'élu : "Nous ne sommes plus dans une société de plein-emploi et on voit bien la difficulté à trouver du travail", lance Jean-Luc Gleyze. Mais selon lui, il y a aussi une nécessité de réformer la protection sociale, "qui est plutôt vue comme une forme d'assistanat".

Avec cette expérimentation, l'idée est simple : "Assurer à la foi la dignité de ceux qui sont dans la précarité mais aussi permettre la liberté d'action, de créativité et d'engagement", explique-t-il. D'un point de vue économique, Jean-Luc Gleyze assure que le revenu universel de base nécessitera "une réforme révolutionnaire" de la société.