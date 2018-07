Le procès de Fabienne Kabou

publié le 28/06/2016 à 11:46

L'édito de Jacques Pradel



Fabienne Kabou a été condamnée vendredi dernier à 20 ans de réclusion criminelle. Nous revenons avec nos invités sur ce verdict et sur la personnalité hors norme de cette femme infanticide, qui a dérouté les psychiatres et les magistrats…

Fabienne Kabou avait abandonné son bébé, à marée montante, sur la plage de Berck-sur-Mer, en novembre 2013. Elle n’a jamais nié avoir assassiné sa fille mais elle a expliqué son geste par des pratiques de sorcellerie africaine qui n’ont pas convaincu les jurés.

Les psychiatres qui l’ont expertisé ont conclu qu’elle était folle. Le Docteur Daniel Zagury a même parlé d’un cas historique. Pour l’accusation Fabienne Kabou est une menteuse manipulatrice qui a froidement planifié l’assassinat de son enfant.



Nous allons revenir dans un instant sur les moments forts de ces cinq jours de procès devant la cour d’assises de Saint-Omer avec Cindy Hubert d’RTL, Stéphane Durand-Souffland du Figaro et Pascale Robert-Diard du Monde.



Ils nous diront comment ils ont vécu les débats et pourquoi le jury populaire est allé au-delà des réquisitions de l’avocat général, sans vraiment tenir compte de la maladie mentale qui était pourtant la question-clé de ce procès…

Fabienne Kabou condamnée à 20 ans de prison

Le 20 novembre 2013, une petite fille de 15 mois est retrouvée noyée sur une plage de Berck-sur-Mer. Un peu plus loin, on retrouve une poussette abandonnée sur la plage. Aucune disparition inquiétante d'enfant n'a pourtant été signalée et personne ne connaît l'identité de la fillette.



Très vite, la police concentre ses recherches autour d'une femme, aperçue avec l'enfant sur plusieurs caméras de vidéosurveillance. Cinq jours plus tard, on apprend que la personne recherchée est la mère de la fillette. Elle est arrêtée chez elle le 29 novembre et passe rapidement aux aveux. Affirmant avoir été ensorcelée, elle prétend avoir déposé sa fille sur la plage et l'avoir laissée se noyer parce qu'elle devait la "rendre à la mer".



Les enquêteurs vont ensuite aller de découvertes en découvertes : le père de l'enfant, un homme bien plus âgé que la mère, n'avait pas reconnu sa fille. Cette petite fille, prénommée Adélaïde, n'avait aucune existence légale.



Le paradoxe entre le discours apparemment délirant de Fabienne Kabou et son intelligence (elle préparait une thèse de philosophie et avait un QI très élevé) va rendre ce dossier particulièrement compliqué à juger.



Le procès de Fabienne Kabou s'ouvre le 20 juin 2016 devant la cour d'assises de St Omer. Malgré les expertises psychiatriques qui attestent du délire paranoïaque de la jeune femme, seule une altération de son discernement est retenue par la cour. Fabienne Kabou est condamnée le 24 juin à 20 ans de prison. Une peine considérée comme particulièrement lourde.

Nos invités

Cindy Hubert, journaliste au service Police Justice d'RTL ; Stéphane Durand-Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro ; Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.