Le procès Air Cocaïne

publié le 14/02/2019

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime, l’affaire Air Cocaïne, à quelques jours de l’ouverture du procès devant la Cour d’Assises spéciale sans Jury d’Aix-en-Provence de 14 personnes accusées de trafic international de stupéfiant ou de complicité. Parmi les accusés, les deux pilotes français Bruno Odos et Pascal Fauret qui continuent à clamer leur innocence et qui disent n’avoir rien sû du contenu des valises de drogue saisies à bord de l’avion qu’ils pilotaient



Tout avait commencé le 19 mars 2013. Ce jour-là, un jet privé Falcon 50, qui s’apprêtait à décoller à destination de l’aérodrome de La Môle près de Saint-Tropez, est bloqué par les autorités de l’île de Saint-Domingue sur l’aéroport de Punta Cana. Les services antidrogue découvrent dans les soutes de l’avion près de 700 kgs de cocaïne dissimulée dans 26 valises.



Les deux pilotes et les deux passagers du vol, Nicolas Pisapia et Alain Castany sont arrêtés. Malgré leurs protestations d’innocence, les quatre français sont condamnés à 20 ans de prison le 15 août 2015. Mais ils font appel, et, deux mois plus tard, dans la nuit du 17 au 18 octobre, alors qu’ils se trouvent en résidence « surveillée », ils sont exfiltrés de la République Dominicaine, par un mystérieux commando, au cours d’une opération digne d’un film d’espionnage : Nom de code « Dîner en ville ». Un dîner, dont les « convives » étaient les deux fuyards, et le « cuisinier » l’organisateur de l’opération ! Avec mes invités, nous revenons ce soir sur l’ensemble du dossier et sur le procès qui s’ouvre lundi prochain à Aix-en-Provence.

Nos invités

Pierre Julien, spécialiste aéronautique de la rédaction d’RTL, Jérôme Pierrat, spécialiste du crime organisé. Co-auteur (avec Marc Leplongeon) du livre « L'Affaire Air Cocaïne. Mafia et jets privés » aux éditions du Seuil, Me Julien Pinelli, avocat de Nicolas Pisapia, interpellé à bord du Falcon 50 avec les autres membres de l’équipage. Il se trouve actuellement toujours retenu en République Dominicain.