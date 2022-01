Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex et Emmanuel Macron

Selon diverses enquêtes d’opinion, la situation sanitaire pèse sur le moral des Français et la côte de popularité de l’exécutif s’en ressent. "En responsabilité, en responsabilité, je vous l’affirme, ça ira mieux demain et comme tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient" affirme Jean Castex.

Venu annoncé de nouveaux assouplissements des restrictions, le Premier ministre a notamment promis la réouverture prochaine "de la Gare d’Orsay et des abattoirs de la Villette, la réouverture du procès d’Omar Raddad mais aussi la réouverture des mines, des cabines téléphoniques, des bagnes et des maisons closes", promettant également aux Français "une dose de protoxyde d’azote, du gaz hilarant, pour chaque dose de vaccin" si cela ne suffit pas.

De son côté, Emmanuel Macron a changé la sonnerie de son réveil pour l'hymne européen, depuis qu'il en a la présidence. Brigitte Macron, elle, a "honte" de la leçon reçu par son mari "au Parlement européen par le petit Jordan Bardella et par cette gamine de Manon Aubry". "On s’en tape de ces deux-là, je les emmerde", lui rétorque le président de la République. J’emmerde les non vaccinés ! J’emmerde les profs ! J’emmerde les journalistes ! J’emmerdes la gauche ! J’emmerde la droite, j’emmerde tout le moooonde", ajoute Emmanuel Macron face à son épouse prête à appeler un exorciste.