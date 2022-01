Le meilleur de Laurent Gerra avec Gérard Depardieu et Benjamin Castaldi

Dans Maigret et la jeune morte, l’un des films les plus attendus de ce début d’année, Patrice Leconte met en scène Gérard Depardieu dans le rôle du commissaire Maigret, inoubliable personnage de Georges Simenon. Un rôle qui semble désormais coller à la peau de l'acteur, comme lorsqu'il vient sonner à la porte du couple Sarkozy. "Commissaire Maigret, Police Judiciaire de Paris. Je viens voir votre époux, un certain Nicolas Sarkozy. Ça vous dit quelque chose ? Il est pas là, hein ? J’parie qu’il est à Ibiza ! (...) au temps pour moi, je confonds avec une autre affaire : Maigret et le ministre de l’éducation."

De son côté, Benjamin Castaldi parle librement de sa famille entre deux livres sur ses grands-parents Simone Signoret et Yves Montand. Accueilli sur la musique promotionnelle de "Comme j'aime", le présentateur n'est pas ravi. "J’vais bientôt être grand-père, alors avec ma perche à selfie, on aimerait bien changer de sponsor et faire de la publicité pour les seniors. Par exemple, je ferais bien les escaliers Stannah ou les baignoires à porte, c’est bien ça les baignoires à porte et c’est moins fatigant que les régimes Comme j’aime. J’suis même prêt à faire les pantoufles orthopédiques pour les vieux qui ont les pieds tordus", assure-t-il.