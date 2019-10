Le meilleur de Laurent Gerra avec Alain Souchon et Finkielkraut

publié le 27/10/2019 à 09:21

Alain Souchon est très présent dans les médias depuis la sortie de son nouvel album. Au détour de l'interview, le chanteur nous parle de sa ville de Paris, envahie depuis 1 an par les trottinettes électriques. "C'est sympa les patinettes. On fait du 120 km/h rue de Rivoli dans les embouteillages, on fait la course avec les livreurs en scooter qui nous insultent ... Et puis après on la jette comme ça la patinette, sur le trottoir, ni vu ni connu", dit-il avec sa bonhomie habituelle.

En pleine promotion de son dernier ouvrage, Alain Finkielkraut a accepté l'invitation de Marc-Olivier Fogiel sur BFMTV. L'académicien tient à s'exprimer en français, ce qui n'est pas forcément du goût de son hôte : "Le français c'est overringard, c'est aussi obsolète que l'iPhone 9". Le dialogue s'annonce compliqué.