Le jus de cranberry n'aiderait pas à soigner les infections urinaires

publié le 28/10/2016 à 12:23

C'est l'un des premiers réflexes adoptés, notamment par les femmes, quand les premiers signes d'une infection urinaire se déclenchent : boire du jus ou prendre des gélules à base de cranberry. Mais tout est remis en question par une récente étude, publiée dans Jama, qui affirme qu'il n'y a pas de véritables preuves que les produits à base de cranberry permettent de guérir les cystites. Un mal qui touche 50% des femmes au moins une fois dans leur vie. Le docteur Manisha Juthani-Mehta a dirigé l'étude dans laquelle la moitié des patientes ont pris des capsules d'une vingtaine de grammes de cranberry. L'autre moitié a pris des placebos, rapporte le Time. Les deux groupes ont été suivis pendant un an, et ont eu leur échantillon de sang et d'urine testés tous les deux mois pour mesurer la présence de bactéries associées à l'infection.



Les chercheurs ont alors constaté que les gélules avaient peu, voire pas, d'effet sur l'infection. "Les capsules ne semblent pas faire beaucoup pour réduire soit la quantité de bactéries dans l'urine des femmes, soit pour abaisser le nombre d'infections urinaires pendant l'étude. Les femmes prenant les capsules de cranberry et le placebo avaient des taux similaires", explique le Time.

Le docteur Manisha Juthani-Mehta espère qu'avec cette étude, les patients vont arrêter de dépenser leur argent dans ces produits et se rendre chez un médecin en cas de cystite, pour se faire prescrire des antibiotiques, dont l'efficacité est avérée pour traiter l'infection.