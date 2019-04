et Emilien Vinee

publié le 09/04/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime ce soir un document passionnant, un livre « judiciaire », du jamais lu ! une sorte de road movie qui raconte au jour le jour la vraie vie d’un avocat aujourd’hui célèbre, Frank Berton qui a accepté, parce qu’il ne voulait pas faire un livre que la journaliste de l’Obs Elsa Vigoureux le suive pendant trois ans au hasard de ses procès mais aussi dans sa vie intime avec ses enfants, et ses amis. Il a accepté qu’elle soit le témoin de ses joies (l’acquittement) de ses colères et de son amertume (la lourde condamnation de l’accusé qu’il défendait). Elle a pu aussi comprendre tout ce qu’il ne disait pas , tout ce qu’il ne montrait pas, par pudeur ou par excès d’orgueil.



Nous, à l’heure du crime, jusqu’à présent, nous ne connaissons que le côté public du personnage, celui qui a défendu des mères infanticides comme Dominique Cottrez, ou Fabienne Kabou, la française Florence Cassez otage pendant 7 ans au Mexique d’une justice corrompue,lui aussi qui a choqué lorsqu’il a décidé de défendre le seul survivant des attentats de Paris Salah Abdelslam, mais qui a aussi abandonné sa défense par ce qu’il ne voulait pas assumer son procès quand il a décidé de garder le silence.

Avec Elsa Vigoureux et Frank Berton nous allons revenir sur quelques unes de ces affaires qui ont fait la Une de l’actualité, mais comme il y a des choses qui se disent et d’autres qui s’écrivent il faudra lire dès demain « le journal de Frank Berton et vous saurez alors tout du personnage.





Le journal de Franck Berton

Nos invités

Elsa Vigoureux, journaliste à l’Obs, où elle suit les affaires criminelles, Me Franck Berton, avocat du barreau de Lille