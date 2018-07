Le journal de 8h : coup de frein sur la croissance

et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/07/2016 à 09:08

Le chiffre de la croissance pour le deuxième trimestre, avec un produit intérieur brut (PIB) stable, est "décevant", mais il ne "ne remet pas en cause la prévision de croissance de 1,5% en 2016", a tenté de rassurer le ministère des Finances dans un communiqué.



"Il s'explique évidemment avant tout par la croissance exceptionnelle du premier trimestre, mais également par des effets ponctuels au deuxième trimestre, notamment les grèves dans les raffineries qui ont pesé sur la production", explique Bercy, soulignant toutefois que "l'économie française reste sur une dynamique de reprise". Les conflits sociaux se sont de surcroît télescopés avec les attentats et les intempéries, engendrant une baisse de la croissance, des exportations et des investissements, les leviers habituels de la croissance.

À écouter également dans ce journal

- Près de 3.500 personnes ont rendu hommage jeudi soir au père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce prêtre de 86 ans avait été égorgé par deux jihadistes français dans cette commune de Seine-Maritime alors qu’il célébrait une messe.



- Hillary Clinton a accepté sa nomination du Parti démocrate pour l'élection présidentielle du 8 novembre, une première pour une femme dans l'histoire politique américaine. Lors de son discours d’investiture, la candidate démocrate a attaqué frontalement son futur adversaire Donald Trump.



- En marge des Journées mondiales de la Jeunesse organisées à Cracovie (Pologne), le pape François se rend aujourd’hui à Auschwitz-Birkenau.



- Sur la route, ce vendredi 29 juillet est classé rouge par Bison Futé, pour début du grand chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Ce samedi sera noir dans le sens des départs.



- La reprise est compliquée pour les clubs français en football. Lors du 3ème tour préliminaire aller de la Ligue Europa, Lille a concédé le nul (1-1) à domicile face aux Azéris de Qäbälä, tandis que Saint-Étienne et l'AEK Athènes ont fait match nul 0-0 à Geoffroy Guichard.