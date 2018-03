et AFP

publié le 29/07/2016 à 05:14

Hillary Clinton a accepté jeudi 28 juillet à Philadelphie la nomination du Parti démocrate pour l'élection présidentielle du 8 novembre, une première pour une femme dans l'histoire politique américaine. "C'est avec humilité, détermination et une confiance sans limites dans la promesse de l'Amérique que j'accepte votre nomination pour la présidence des États-Unis !", a lancé l'ancienne Première dame sous un tonnerre d'applaudissements. Assurant qu'elle serait "la présidente des démocrates, des républicains, des indépendants", elle s'est adressée dès le début de son allocution aux partisans de son rival de la primaire, le sénateur du Vermont Bernie Sanders "démocrate socialiste" revendiqué.



"Je veux remercier Bernie Sanders. Et vous qui l'avez soutenu, ici et à travers le pays, je veux que vous sachiez que je vous ai entendus", a-t-elle déclaré devant les quelque 5.000 délégués rassemblés depuis lundi à Philadelphie, en Pennsylvanie.



La candidate démocrate à la Maison Blanche a ironisé sur son adversaire républicain Donald Trump qui veut sauver le pays "à lui seul". "Surtout, ne croyez pas quelqu'un qui dit : 'Je peux le faire tout seul", a lancé l'ancienne chef de la diplomatie américaine. "Ce furent les mots de Donald Trump à Cleveland (lors de la convention républicaine). Et cela devrait tous nous inquiéter", a-t-elle poursuivi.