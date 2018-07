avec Amandine Begot et La rédaction numérique de RTL

30/11/2017

Un exil forcé pour les jeunes généralistes bientôt au programme? C'est ce que préconise la Cour des comptes pour régler le problème des déserts médicaux. Un rapport du mercredi 29 novembre pointe "le manque d'efforts" des généralistes. Les sages proposent que les jeunes médecins diplômés soient obligés d'exercer hors de chez eux pour une durée de deux ans avant de pouvoir s'installer en libéral, là où ils le souhaitent.



Yannick Schmidt, vice-président de ReAgjir (syndicat des jeunes généralistes) s'en est scandalisé au micro de RTL: "Le médecin a dix ans d'études derrière lui, il a déjà fondé une famille, il s'est installé à un endroit, et on va le déraciner pour revenir deux ans après. On marche sur la tête".

Il rappelle notamment que des dispositifs similaires ont été mis en place en Belgique et en Allemagne pour un succès relatif :"Ils sont en train de revenir en arrière, car ça ne marche pas".

À écouter également dans ce journal :

- "En cas de guerre la Corée du Nord sera entièrement détruite". Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU durcit le ton après l'essai nucléaire nord-coréen.



- Emmanuel Macron ne regrette pas sa boutade faite au président Kaboré lors du colloque de Ouagadougou. Il juge la polémique ridicule et assure qu'il pourrait en faire de même avec des dirigeants européens.



- Trois maires, dont celui de Viry Chatillon, s'insurgent contre les rodéos urbains. Une proposition de loi sera faite d'ici la fin de l'année pour éviter de nouveaux accidents.



- Le suicide à La Haye de Slobodan Praljak interroge. Comment cet ancien officier de l'armée croate dont la sentence avait déjà été prononcée, a pu entrer dans le tribunal avec une fiole de poison ?



- Fin de l'attente pour les 120 000 voyageurs bloqués à Bali. Le volcan Agung menace encore mais l'aéroport international a pu reprendre du service.



