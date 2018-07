Le journal de 7h : en Irak, la bataille de Mossoul approche

publié le 29/09/2016 à 07:52

La bataille de Mossoul va bientôt débuter. Mercredi 28 septembre, le président américain Barack Obama a donné mercredi son feu vert à l'envoi de quelque 600 soldats supplémentaires pour reprendre le dernier grand bastion du groupe État islamique. À la faveur d'une offensive fulgurante en 2014, les jihadistes du groupe État islamique se sont emparés de plusieurs pans du territoire irakien au nord et à l'ouest de Bagdad et ont fait de Mossoul leur place forte. Et la France sera aux côtés des soldats américains puisque le porte-avion Charles-de-Gaulle et ses 1.850 marins sont arrivés sur zone. Les forces irakiennes, qui ont depuis deux ans reconquis de vastes espaces, surtout dans la grande province occidentale d'Al-Anbar, se préparent dorénavant à lancer l'assaut sur la ville. "Le rôle de ces forces (américaines) sera principalement d'aider les forces de sécurité irakiennes, ainsi que les peshmergas (combattants kurdes) dans les opérations visant à reprendre le contrôle de Mossoul", a expliqué le chef du Pentagone Ashton Carter, évoquant des missions d'entrainement, de collecte de renseignement et d'aide logistique.



Les troupes américaines auront aussi pour mission de "protéger et accentuer les gains enregistrés ailleurs en Irak par les forces de sécurité irakiennes", a-t-il précisé, lors d'un déplacement dans l'Etat du Nouveau Mexique.Selon le porte-parole du Pentagone Jeff Davis, 615 soldats supplémentaires précisément vont être déployés. Le nombre total de soldats américains en Irak, que les Etats-Unis avaient quitté militairement en 2011, sera porté à 5.262.

- Les pays de l'Opep sont parvenus, à la surprise générale, à un accord "historique" pour réduire leur production d'or noir afin de soutenir des prix affaiblis par une offre excédentaire.

- La redevance TV va augmenter de 2 euros dès l'année prochaine, passant ainsi de 137 à 139 euros. En 7 ans la contribution à l'audiovisuel a connu une hausse de 21 euros.



- Les retraités seront dans la rue ce jeudi après-midi pour réclamer une hausse du montant de leurs pensions, qui ne seront pas revalorisées, après 3 ans de gel.



- La Martinique est toujours en vigilance rouge, victime de la tempête tropicale Matthew. Les écoles et les crèches sont fermées et toutes les manifestations en extérieur sont annulées. Fabrice Rigoulet-Roze, le préfet de Martinique a indiqué que les pompiers avaient procédé à 171 interventions et que l'on dénombre deux blessés légers.



- François Hollande assistera aujourd'hui à la réouverture de l'imprimerie de Dammartin-en-Goël, détruite lors de l'assaut contre les frères Kouachi en janvier 2015.



- Le 14 octobre prochain à Nice aura lieu l'hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet qui a fait 86 morts le soir de la fête nationale. Un hommage en présence du chef de l'État a indiqué la secrétaire d'État aux Victimes Juliette Méadel, dans un interview à Nice-Matin jeudi.



- Le procès des frères Bengler, François et Nicolas, s’ouvre devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence. Ils y répondront de l’assassinat d’un adolescent de 16 ans et des graves blessures d’un garçon de 11 ans.



- L'ancien patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, a été mis en examen mercredi. Désormais à la tête d’une société de conseil, il aurait à plusieurs reprises utilisé ses réseaux au profit de ses amis ou de ses clients, se faisant livrer des informations parfois très sensibles.



- Invité de France 2, Patrick Buisson a évoqué François Hollande et Nicolas Sarkozy. "Ce sont deux frères jumeaux, absorbé par la jouissance du pouvoir", a lancé l'ancien conseille de Nicolas Sarkozy.



- Le PSG a réussi à battre les Bulgares de Ludogorets 3 à 1 grâce à un doublé de Cavani et un but de Matuidi, mercredi 28 septembre, un succès lui permettant de prendre la tête du groupe A de Ligue des champions.