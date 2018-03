publié le 29/09/2016 à 06:06

Rafael Nadal avait déjà montré qu'il était irréprochable sur le plan sportif. Dimanche 25 septembre, les spectateurs d'un match d'exhibition qui opposait la star espagnole à John McEnroe ont pu découvrir qu'il était un modèle sur le plan humain. Alors que les deux légendes s'affrontent à Majorque, en Espagne, dans une ambiance bon enfant, la quiétude est soudainement interrompue par les cris d'une femme. Sans hésiter, celui qui a remporté Roland-Garros à neuf reprises décide d'interrompre la rencontre.



Les caméras se tournent alors vers une femme déboussolée et en larmes, debout parmi le public, qui explique chercher "une petite fille blonde". Gênée, la spectatrice se tourne vers le court pour présenter ses excuses. "Non, non, non, c'est la priorité", répond alors Rafael Nadal. L'histoire se termine bien puisque une petite tête blonde finira par émerger du public, en pleurs elle aussi. Des larmes dans lesquelles se mêlent peur et soulagement de retrouver les bras aimants de sa maman.