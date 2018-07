publié le 30/08/2017 à 07:18

Aux États-Unis, la tempête Harvey se dirige vers le Nord-Est et l'eau commence à monter en Louisiane. Le couple Trump est sur place et le maire de Houston a imposé un couvre-feu la nuit pour empêcher tout pillage. Le montant des dégâts provoqués par la tempête a été revu à la hausse et les autorités avancent aujourd'hui la somme de 42 milliards de dollars.



Selon un dernier bilan, 18 personnes sont mortes dans le comté de Houston. Il y a cette mère qui s'est noyée après avoir sauvé son bébé des eaux où encore ce policier qui a pris son service malgré les supplications de sa femme et qui a également perdu la vie. Les 6 membres d'une même famille, des grands-parents et leurs petits-enfants de moins de 16 ans, ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de fuir en voiture. Le véhicule a été emporté par les eaux.

Il est tombé à Houston 130 cm d'eau, un record historique. Les autorités estiment que plus de 13.000 personnes ont été secourues, 17.000 dorment dans des abris. Sur place Donald Trump a promis de débloquer les fonds nécessaires. Une décision vitale car l'on estime que les 4/5 des sinistrés de Houston ne seront pas bien couverts par leur assurance.

À écouter également dans ce journal

- À Rouen depuis le 22 août, les ambulanciers travaillant pour le CHU doivent payer le stationnement, comme l'ensemble du personnel hospitalier. Une décision qu'ils dénoncent.



- L'ONU a fermement et à l'unanimité condamné le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique qui a survolé le Japon hier. La Russie et la Chine ont soutenu le texte, qui ne prévoit pas dans l'immédiat un renforcement des sanctions contre le régime de Kim Jong-Un, qui a promis de nouveaux lancements.



- En Isère, les enquêteurs n'écartent plus la piste criminelle 48 heures après la disparition de Maëlys. Des renforts sont attendus dans la journée pour tenter de retrouver la petite fille de 9 ans.



- Le gouvernement songe à taxer davantage les assurances-vie. L'idée est de récupérer une partie de l'argent qui est stocké sur l'assurance-vie pour le réinjecter dans l'économie réelle et notamment dans le financement des entreprises et les actions en bourse. Actuellement, on paie une taxe de 23% lors du déblocage du contrat, traditionnellement au bout de 8 ans. La fiscalité pourrait monter à 30%.



- Ce 30 août marque le début officiel de la campagne pour la présidence des Républicains, dont les élections auront lieu les 10 et 17 décembre prochains. Le favori Laurent Wauquiez est en meeting à Châteaurenard ce soir.



- Soupçonné de favoritisme à l'endroit du club de Montpellier, le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte a nié mardi soir ces accusations, qui ont entraîné selon la presse la démission d'une quatrième personne affiliée à l'institution.