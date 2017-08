publié le 30/08/2017 à 06:09

C'est pour prévenir les cambriolages des milliers d'habitations abandonnées à cause de la tempête Harvey qu'un couvre-feu a été décrété à Houston, ville plongée sous les eaux. Le maire de la commune, forte de 2,3 millions d'habitants, a fait démarrer le couvre-feu mardi 29 août à minuit (7 heures le mercredi 30, heure française). Il sera levé à 5 heures du matin heure locale (midi heure française).





"J'impose un couvre-feu pour empêcher toute atteinte aux biens dans les maisons évacuées dans les limites de la ville", a tweeté Sylvester Turner. "On a des milliers de personnes réfugiées dans les abris qui ont quitté leur maison", a-t-il développé en conférence de presse. Art Acevedo, le chef de la police, a quant à lui justifié cette décision : "Il y a eu des pillages... Nous avons eu à faire à des voleurs armés qui faisaient le tour hier pour dévaliser notre communauté et la victimiser une nouvelle fois."

Curfew in force only to prevent potential criminal acts. — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) 30 août 2017

Crainte d'une catastrophe chimique

Un ordre d'évacuation a eu lieu à Houston à cause d'une digue qui menace de céder sous le poids de l'inondation. Par ailleurs, une évacuation a eu lieu dans le comté de Harris, où se trouve Houston, pour mettre à l'abri toutes les personnes vivant dans un rayon de 2,4 kilomètres autour d'une usine chimique du groupe français Arkema. "Il s'agit uniquement d'une mesure de précaution", a rassuré le chef des pompiers du comté, même si Arkema a mis en garde contre "la possible réaction de certains des produits chimiques présents sur le site".

"Potentiellement la réaction chimique pourrait provoquer un incendie sur le site, ce qui pourrait produire une large quantité de fumée noire", a précisé le groupe dans un communiqué. Les dégâts provoqués par la tempête pourraient atteindre 42 milliards de dollars, selon des modélisations, faisant figurer Harvey parmi la liste des cinq tempêtes les plus coûteuses jamais enregistrées aux États-Unis.