Le journal de 18h : le plus grand chassé-croisé de l'été a lieu ce weekend

publié le 29/07/2016 à 19:03

Il y a du monde sur les routes de France ce weekend. Dès ce 29 juilet au soir, des difficultés sont à prévoir en Vallée-du-Rhône. Sur l'A7 en direction de la Méditerranée, il faut compter une heure de plus pour arriver à Orange depuis le sud de Lyon, avec des perturbations concentrées dans la traversée de Valence. L'autre sens n'est pas épargné : coups de freins nombreux entre Orange et Bollène, une quarantaine de minutes de bouchons sont à prévoir sur cet axe.



À l'ouest, l'A10, déjà particulièrement empruntée ce 29 juillet en direction des plages de l'Atlantique, sera encore très fréquentée ce soir et au cours du weekend. Un incendie sur un poids lourd à hauteur de Saintes (Charente-Maritime), a densifié le trafic dans l'après-midi : une demi-heure de ralentissement dans ce secteur. Des ralentissements ont également lieu au nord d'Orléans et à Tours.

Le début de l'A63, à Bordeaux, en direction du pays basque et de l'Espagne, n'est pas non plus épargné par les perturbations, de même pour la traversée de Montpellier sur l'A9 ou d'Aix-en-Provence sur l'A8. Au niveau de l’île-de-France, 120 kilomètres de bouchons sont recensés aux alentours de 18 heures.

