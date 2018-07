publié le 29/03/2017 à 18:25

Manuel Valls a donc choisi son camp et c'est Macron plutôt que Hamon. Une décision qui fracture le PS plus que jamais. L'ancien premier ministre a allumé la mèche d'une bombe à fragmentation et se justifie en invoquant une question de responsabilité en mettant en avant la menace du Front National mais dans le camp de Benoît Hamon, on ne retient que la promesse non tenue, celle de soutenir le vainqueur de la primaire.



Arnaud Montebourg a même parlé de Manuel Valls comme d'un homme sans honneur. Quant à Benoit Hamon lui-même, il tente une opération de la dernière chance en direction de Jean-Luc Mélenchon. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, a appelé mercredi à une rencontre entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Yannick Jadot "dans les prochains jours" en vue d'une candidature commune.

À écouter également dans ce journal :

- Front national : des documents inédits accusent Marine Le Pen dans le dossier des assistants parlementaires Européens. Le journal Le Monde a eu accès à un courrier et des notes saisies lors de perquisition menées au siège du FN. Des documents rédigés par le trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just, et adressés à la présidente. Le Parlement européen y est clairement présenté comme une aubaine financière.

- Brexit : Theresa May a transmis ce mercredi 29 mars à Bruxelles le courrier qui déclenche formellement le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Elle réclame à nouveau des négociations parallèles à la fois sur les conditions du divorce et sur les futures relations entre britanniques et Européens. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a reçu cette lettre avec tristesse.



- Drone : les détenus se font maintenant livrer par drone. Il y a une dizaine de jours, l'un de ces engins carbonisés a été trouvé dans la cour de la prison de Villefranche-sur-Saône. L'hypothèse de l'accident est peu probable.



- Cannes : la polémique du jour concerne l'affiche du prochain Festival de Cannes. La très belle affiche qui reprend une photo de Claudia Cardinale dansant sur un toit de Rome en 1959. Sauf que, à bien y regarder, on découvre que la splendide actrice a été retouchée.