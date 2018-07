Le journal de 18 h : L'Asie a déjà fêté le Nouvel an 2017

publié le 31/12/2016 à 19:11

L'année 2016 est sur le point de tirer sa révérence en Europe et en Occident. Mais l'Asie et l'Océanie sont déjà passées en 2017. À Tokyo, Kuala Lumpur, Sydney ou encore Auckland, les habitants ont célébré le réveillon du Nouvel an à coups de feux d'artifice et de lâchers de ballons. "Dans les temples japonais, il y a une très, très grosse cloche et on donne tous à tour de rôle un gros coup dans la cloche", raconte un Français depuis le Japon. Telle est la tradition.



Et en France aussi, les traditions doivent être respectées. À Dinard, en Ille-et-Vilaine, le 31 décembre, c'est jour de baignade. 2016 ne fait pas exception. Quelques centaines de Bretons ont donc plongé dans la mer, l'eau étant à neuf degrés. Soit deux fois plus chaud que l'air ambiant. "Elle est génialissime", confie un baigneur. "Il faudrait presque qu'on y reste deux fois plus longtemps !"

À écouter également dans ce journal :

- Sécurité : le 31 décembre est jour de travail pour les forces de l'ordre. Environ 1.700 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés pour l'occasion à proximité des Champs-Élysées à Paris, où sont attendues 600.000 personnes. Une vingtaine de plots lourds en béton ont également été répartis sur la "plus belle avenue du monde" afin d'empêcher toute intrusion. La peur du camion-bélier étant élevée au regard des attentats de Nice et Berlin. Près de 63.000 réservistes ont également été mobilisés.

- François Hollande : le président présentera ses derniers vœux en direct de l'Élysée à 20 heures. Selon ses proches, l'allocution sera courte, moins de dix minutes, et très personnelle. Le chef de l'État ne prendra cependant pas partie pour un candidat à la primaire de gauche.



- Vœux : sur les réseaux sociaux, la classe politique a entamé sa série de vœux pour la nouvelle année 2017. Marine Le Pen a accentué la nécessité d'une France combative à l'approche des élections, tandis que Manuel Valls a souhaité "prospérité et bonheur" à tous les Français.



- Finlande : à Helsinki, une voiture a foncé dans la foule provoquant une vague de panique. La population croyant à un attentat. En réalité, il s'agissait d'un accident. Quatre personnes ont tout de même été blessées.



- Rugby : le Top 14 continue. Pau a battu Montpellier 32 à 27, tandis que Castres a démontré sa puissance face à Bayonne en remportant la rencontre 47 à 18.