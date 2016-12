François Hollande affûte son dernier discours de vœux présidentiels

Le président de la République prépare son ultime allocution annuelle pour présenter ses vœux aux Français, comme l'ont fait ses prédécesseurs de la Ve République.

Il s'agit là d'un exercice traditionnel pour tout locataire de l'Élysée. Mais cette année, les vœux que François Hollande présentera aux Français, depuis le salon Alexandre III du palais présidentiel, auront une saveur particulière puisque ce seront les derniers. Depuis 1958, les derniers vœux des chefs de l'État, sorte d'adieux aux Français, ont souvent marqué les esprits, et se profile donc là un temps fort du quinquennat de François Hollande.



Le 31 décembre 1994, François Mitterrand est gravement malade. Dans son discours, il évoque, affaibli, "l'an prochain" et les vœux de son successeur. Il conclut sur une phrase devenue célèbre depuis. "Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas". Il mourra près d'un an plus tard. En 2006, Jacques Chirac tire sa révérence. Malgré son accident vasculaire survenu un an plus tôt et une fatigue visible, il ne renonce pas à briguer un troisième mandat présidentiel, face à la montée en puissance de Nicolas Sarkozy à l'UMP, en disgrâce à ses yeux depuis 1995 et le ralliement de ce dernier à Édouard Balladur. Au lieu de renoncer, Jacques Chirac vante son bilan et entretient le mystère, avant de renoncer, le 11 mars 2007.



Les vœux du Président Hollande sont donc attendus, scrutés. Ils devraient s'articuler autour de trois principaux axes : un retour sur l'année écoulée, les réformes mises en oeuvre qui commencent à porter leurs fruits ainsi que les enjeux de l'année 2017, alors que le chef de l'État a renoncé à briguer un second mandat à l'Élysée, une première sous cette République. Des adieux qui devraient, semble-t-il, être plus longs que le sobre "au revoir" prononcé par Valéry Giscard d'Estaing, en mai 1981.