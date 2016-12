EN IMAGES - Auckland a célébré la nouvelle année à midi heure française, et Sydney deux heures plus tard à 14 heures sur le fuseau horaire de Paris.

par Clémence Bauduin , Avec AFP publié le 31/12/2016 à 16:09

Pendant quelques heures, une partie du monde est en 2016, une autre en 2017. En raison du décalage horaire, Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, a célébré la nouvelle année par un feu d'artifice, tiré depuis le sommet de la Sky Tower, à 328 mètres d'altitude. Il était alors midi, ce 31 décembre, à Paris. Deux heures plus tard, Sydney a été, à 14 heures - heure française -, la première métropole du monde à lancer le compte à rebours vers le Nouvel An. L'année 2017 a débuté par douze minutes de féerie pyrotechnique sur son emblématique baie.



Toutes les grandes villes du monde redoublent de vigilance pour la soirée du 31, en raison de la menace terroriste. Deux mille policiers supplémentaires ont été déployés à Sydney après l'arrestation d'un homme pour "des menaces en lien avec le Nouvel An". Une semaine plus tôt, Canberra affirmait avoir déjoué un "complot terroriste" pour le jour de Noël à Melbourne. "J'encourage tout le monde à profiter de la soirée en sachant que la police fait tout ce qu'elle peut pour assurer la sécurité", a rassuré le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Mike Baird. Un million et demi de personnes étaient attendues samedi soir à Sydney pour le feu d'artifice. Il faudra au total 26 heures pour que le monde entier soit passé en 2017.

L'un des premiers feux d'artifice de 2017... Crédits : SAEED KHAN / AFP | Date : voir la galerie