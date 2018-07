Le journal de 13h : François Hollande et Angela Merkel se recueillent à Verdun

publié le 29/05/2016 à 14:35

François Hollande et Angela Merkel ont célébré "l'esprit de Verdun" dimanche 29 mai, en commémorant le centenaire d'une des plus sanglantes batailles de la Grande Guerre, dans cette ville devenue symbole de la paix. "Le nom est un symbole pour l'inconcevable atrocité et absurdité de la guerre, mais aussi pour les leçons et la réconciliation franco-allemande", a déclaré la chancelière allemande, reçue à l'Hôtel de Ville de Verdun, une première pour un dirigeant allemand.



"Votre accueil chaleureux n'a rien d'évident pour moi, comme chancelière d'Allemagne", a souligné Mme Merkel. "Théâtre tragique" d'une sanglante bataille qui fit plus de 300.000 morts dans les deux camps en 10 mois en 1916, "Verdun est pour la première fois honoré non pour son passé de souffrance mais pour son message d'espérance", a renchéri le président français aux côtés de la chancelière.

- Une salle municipale de Rennes, occupée par une quarantaine d’opposants à la loi Travail depuis vendredi, a été évacuée par les forces de l’ordre ce matin.

- Deux personnes dont un policier ont été blessés par arme à feu dans une fusillade très tôt dans la matinée du 29 mai, près des Champs Élysées à Paris.



- Un enfant est toujours entre la vie et la mort après l’accident survenu samedi 28 mai 2015 au parc Monceau. Onze personnes ont été blessées par la foudre au parc Monceau, dont six grièvement.



- À Roland Garros, l’Espagnole Garbiñe Muguruza s’est qualifiée pour les quart de finale en éliminant Svetlana Kuznetsova. Dans l’après-midi, le dernier Français en lice, Richard Gasquet, sera opposé au Japonais Kei Nishikori.