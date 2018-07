publié le 29/11/2016 à 13:04

Une vague de froid a touché la France ce mardi 29 novembre. Les températures étaient largement négatives au lever du jour. On attend sur la moitié nord de - 4 à 1 degré de minimales, localement - 5 degrés dans le quart Nord-Est, et de 1 à 5 degrés sur la moitié sud. Les maximales s'échelonneront, quant à elles, de 2 à 6 degrés sur la moitié nord, et montent jusqu'à 7 à 13 degrés sur la moitié sud. Une entrée brutale dans l'hiver qui a surpris de nombreuses personnes, avec du givre sur les pare-brise des voitures et des conditions de travail difficiles pour les ouvriers par exemple.



Le médecin Christophe Genies, invité sur RTL dans la matinée, donne quelques conseils pour bien se protéger du froid. "On couvre les extrémités parce que les échanges thermiques se font par les extrémités, donc il faut mettre une paire de gants, un bonnet et sortir avec suffisamment de couches pour éviter que le corps n'ait à effectuer lui-même une mesure de protection", indique le médecin.

À écouter également dans ce journal

- À 10 ans, les écoliers français affichent les pires résultats de l'Union européenne en mathématiques et ne dépassent qu'un seul pays, Chypre, en sciences, selon une étude internationale.

- Confronté à une chute continue de ses ventes, Seita a annoncé lors de son comité d’entreprise la fermeture de son site de production de Riom (239 postes) et du centre de recherche de Fleury-les-Aubrais.



- Salah Abdeslam reste muet. Le seul membre encore en vie des commandos des attentats du 13-Novembre 2015 a refusé une nouvelle fois refusé de répondre au juge antiterroriste qui l'interrogeait dans la journée.



- Le crash d'un avion de ligne a fait 76 morts en Colombie lundi soir. Les membres de l'équipe de football brésilienne de Chapecoense étaient sur ce vol. Seules cinq personnes ont survécu selon les autorités.



- Un professeur des écoles de 42 ans a été mis en examen, le 19 novembre, pour viol et agressions sexuelles sur une fillette de 4 ans dans une école de Genlis (Côte-d'Or), a annoncé le parquet de Dijon.