publié le 28/06/2017 à 13:24

Quel a, exactement, été le rôle de la France dans le génocide au Rwanda, en 1994. C'est l'un des secrets les mieux gardés de la République. La Revue XXI publie un témoignage compromettant pour Hubert Védrine, alors Secrétaire général de l'Élysée, sous François Mitterrand.



Entre avril et juillet 1994, il y a eu plus de 10.000 morts par jour. Au total, le génocide a fait 800.000 morts. Le 17 mai, un embargo sur les armes avait été décrété par l'ONU. Pourtant, d'après un haut-fonctionnaire, qui a eu accès aux archives classées secret défense de l'Élysée sur le génocide rwandais, les militaires de l'opération Turquoise auraient reçu l'ordre de réarmer les forces génocidaires hutus.

Des miliaires se seraient inquiétés de cette directive. Certains auraient même invoqué un droit de retrait pour désobéir aux ordres. Mais dans une note en marge du document il est demandé aux militaires de s'en tenir aux directives fixées. Une note qui serait signée de la main d'Hubert Védrine.

Interrogé en 2014 par la Commission de défense de l'Assemblée nationale, Hubert Védrine avait simplement indiqué que des livraisons avaient continué, mais que ça n'avait rien à voir avec le génocide



Quant au haut-fonctionnaire, affolé de sa découverte, il aurait préféré refermer les cartons, estimant qu'ils serait très problématique pour les personnes impliquées que ces documents soient publiés.

