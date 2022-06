Amour : je ne sais pas si je suis amoureux

Angélique a été quittée par son mari en 2016. Il a rencontré une prostituée sur un site puis s'est mis en couple avec elle. Alcool, drogue, cette dernière a un comportement nocif. Étant toujours en contact avec son mari, Angélique tente de lui faire entendre raison mais il n'en tient pas compte. Elle s'inquiète pour lui et voudrait qu'il réalise qu'il va dans le mur.

Séparé depuis plusieurs années et divorcé depuis l'année dernière, Raphaël souhaite refaire sa vie. Depuis 3 mois, il est en couple avec une femme. Tout semble être parfait mais il n'a pas le sentiment d'être vraiment amoureux. Raphaël ne sait pas quoi faire et ne veut surtout pas lui faire de mal.

Julien est avec sa compagne depuis 1 an. Elle a quitté le père de ses enfants pour être avec Julien. Mais il y a quelques jours, elle a dit à Julien que la vie de famille lui manquait et qu'elle supportait mal le fait de ne pas voir ses enfants tous les jours. Julien pense qu'elle voudrait retourner avec son ex et a peur.

Rodolphe ressent une difficulté à s'impliquer pleinement dans la relation qu'il entretient depuis 9 mois avec sa compagne. Il pense qu'il n'est pas totalement remis de sa précédente relation. Rodolphe a mal vécu la rupture sans explication de son ex-compagne.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

