Le meilleur de Laurent Gerra avec le Pape, Philippe Bouvard et Laurent Ruquier

publié le 02/09/2018 à 18:11

Polémique après les propos du pape François. Le chef de l'Église catholique a estimé que la psychiatrie était "recommandée" aux jeunes aux penchants homosexuels. Cette déclaration a provoqué un tollé. On en parle avec le principal intéressé.



"Bonyour petite sœur Yade et bonyour frère Calvinousse, dominousse, sanctousse, que ta matinale reste la première de France. Amen !", salue le souverain pontifie, imité par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade lui demande ce qu'il a à répondre à ceux qui vous jugent homophobe, le pape François se défend en lançant : "C'est faux ! Yé les adore, moi, les pédérastes !"



C'est la rentrée sur RTL. Fidèle au poste, Philippe Bouvard va entamer une nouvelle saison de son émission à succès Allô Bouvard, où il répond aux questions des auditeurs et donne son opinion sur la marche du monde.

Quand Mademoiselle Jade le salue, l'intéressé (imité par Laurent Gerra) lui lance : "Bonjour, ma petite Jacqueline !". Son interlocutrice le corrige sur son nom : "Ah non, moi, c'est Jade !" Réaction immédiate de Philippe Bouvard : "Est-ce que je veux une grillade ? Eh bien écoutez non ma petite Jacqueline, c'est un peu tôt pour le barbecue".



"C’est la rentrée sur RTL et on accueille pour en parler un des animateurs emblématiques de la station : bonjour Laurent Ruquier" annonce Mademoiselle Jade. "Ahô Ahôôôô" répond l'animateur, imitée par Laurent Gerra. "Oui Aho Aho aussi. Laurence Boccolini arrive sur Europe 1 pour présenter la nouvelle émission qui sera en face des Grosses Têtes, ça vous fait peur ?" lui demande Mademoiselle Jade.



"Pas du tout, je vais la bouffer toute crue, la brocoli, ouh ouh ouh !", répond Laurent Ruquier, imitée par l'humoriste. "Vous êtes en forme…" souligne Mademoiselle Jade. "Et oui j’ai la patate, et les gens préfèrent les patates aux brocolis, ouh ouh ouh !"