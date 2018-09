publié le 12/09/2018 à 10:02

C’est l’événement cinématographique de la semaine : la sortie du film Un nouveau jour sur terre qui nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger au plus près des splendeurs de la nature. C’est le comédien français Lambert Wilson, notre maître de cérémonie favori, qui est le narrateur du film.



"Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, seniora seniorita y paella, senshi maki avocat saumon. J’ai l’immense honneur, I have the great honor, ich habe das grosse saucisse kartoffel de vous présenter Un nouveau jour sur terre, a new day on earth, un nuovo giorno mozzarella di bufala, nardine amouk couscous boulettes", débute Lambert Wilson imité par Laurent Gera.

Ce film raconte du lever au coucher du soleil, une journée sur terre pour la plupart des espèces animales : de l’abeille à la girafe, du serpent au colibris en passant par le canard, présente Jade.

"On ne dit pas LE canard, on dit LA canard car la canard est une femme, la canard is a woman, la canard è una dona, la canard ist eine grosse walkyrie", corrige Lambert Wilson via l'imitateur.

La canard caquette et cancane. Et Cannes est une femme Laurent Gera imitant Lambert Wilson Partager la citation





Ah, je n’avais jamais entendu dire ça. Et pourquoi le canard, pardon LA canard, serait une femme ?, interroge Jade. "Car la canard caquette et cancane. Et Cannes est une femme", explique le comédien.



Ouh là, je crois que vous confondez tout, là, Lambert. Revenons plutôt au film qui permet au spectateur d’être au plus près de dizaines d’espèces animales et d’apprendre, par exemple, que la perruche est fidèle en amour.



"Voilà pourquoi on dit LA perruche et pas LE perruche car la perruche est une femme, the perreuche is a woman. Et la perruche est fidèle, the perreuche is Marianne faithful, nardine perruche t’y vas voir c’ke j’t’y mets dans ta goule la moukère si t’y r’garde Sidi Brahim !", rebondit Lambert Wilson à travers Laurent Gera.