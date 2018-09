publié le 14/09/2018 à 10:13

À l'occasion de la journée sans voiture organisée cette année encore par la Mairie de Paris, imaginons comment Joe Dassin aurait célébré l'événement. "Joe Dassin chante les embouteillages et la circulation bloquée, une exclusivité RTL !", déclame Mademoiselle Jade.



Le chanteur disparu, imité par Laurent Gerra, interprète une adaptation de son titre À Paris en vélo :

"Dans Paris, Hidalgo

Veut supprimer les autos

Hidalgo, dans Paris

Ralentit tous les taxis.

Dans Paris, les bobos

Y circulent tous à vélo

Hidalgo, dans Paris

Ralentit tous les taxis."



Joe Dassin, toujours imité par l'humoriste, interprète Oh je suis coincé, sur l'air de son succès Les Champs-Élysées :

"Je roulais sur les avenues

Cœur ouvert à l'inconnu

J'avais en vie de dire bonjour

À n'importe qui.



Mais ça ne roulait vraiment pas

Et c'était n'importe quoi

Impossible de circuler

On était coincé.



Oh je suis coincé

Oh je suis coincé

En voiture, en taxi

À midi ou à minuit,

Y'a vraiment plus moyen d'rouler

Oh je suis coincé".