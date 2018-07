publié le 26/09/2017 à 09:39

"Salut la Jade ! Tu n'as pas un petit coup de blanc à me servir ? J'ai soif !". C'est par ces mots que Gérard Depardieu, imité par Laurent Gerra, interpelle Mademoiselle Jade. Quand celle-ci lui répond qu'elle n'a que de l'eau à lui offrir, il s'emporte : "De l'eau, mais tu ne vas pas bien ? L'eau ça sert à arroser la terre qui fera pousser les patates qui accompagneront le cochon de lait. Mais ça se boit pas !". Son interlocutrice l'invite à être raisonnable. "Vous allez encore dire des grosses bêtises, comme dans cette interview que vous venez d'accorder au magazine américain The Daily Beast (...) ou vous avez notamment affirmé que si Vladimir Poutine vous a donné la nationalité russe, c'était pour 'faire mal au cul à Hollande'". L'acteur rétorque : "Ben quoi, j'appelle un chat un chat. C'est quoi qui te choque, la bourgeoise, c'est le mot 'cul' ? Ben je te signale que t'en as un aussi, tu es assise dessus !"



Dans son interview, Gérard Depardieu a déclaré : "Le problème avec cette putain de presse française, c'est qu'ils ne savent rien". Il s'explique : "Roooh mais faut pas le prendre pour vous ! Je parlais pas de monsieur Calvi, lui il est honnête, ça se voit tout de suite. Il est bien nourri, et quand tu es bien nourri tu fais bien ton travail. Pas comme ces fouille-merde aigris de journaleux blafards qui bouffent du quinoa aux algues et me font passer pour un con à longueur d'articles. Fumiers !".



Il a aussi affirmé que c'est le gouvernement américain qui a créé le virus du sida "au sein d'un programme d'armes biologiques impliquant des singes". L'acteur, toujours imité par l'humoriste, tempère : "Rooh mais j'étais bourré. Cela ne t'arrive jamais de dire des conneries quand tu es bourrée ? Le problème ce n'est pas les conneries que je raconte, c'est tous ces cons qui se croient obligés de les commenter derrière en se bouchant le nez".