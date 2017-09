publié le 21/09/2017 à 09:49

En pleine promotion de son livre d'entretiens avec Alain Duhamel, l'ancien premier ministre Édouard Balladur a accepté de participer à l'incontournable émission culturelle du très distingué Thierry Ardisson, Salut les Terriens. "Ce soir je reçois Édouard Balladur, premier ministre de goître (ouais, ouais...), qui balance tout dans un livre de confessions hyper trash et sans tabou, et qui répondra aux vannes de Baffie et à mes questions hardies, mes questions con, mes questions Ardisson !", déclame l'animateur, imité par Laurent Gerra. Et d'avertir son invité : "Attention, Édouard, serre les fesses, je sors la fiche que ma stagiaire Coco m'a écrite".



"Je vous demande de m'interviewer ! Je suis là pour vous parler de ma vision de la Ve République telle que je l'ai confiée à Alain Duhamel. Alors posez-moi votre question et qu'on en finisse", lui enjoint Édurd Balladur, lui aussi imité par l'humoriste. "Voici l'interview no limite qui va faire marrer tous les blaireaux. Alors Édouard, tu sais que j'ai balancé dans Touche Pas à Mon Poste que j'ai couché avec un homme. Alors Edouard, il paraît que Duhamel l'a molle et qu'Edouard bah, l'a dure. Est-ce que tu confirmes ?", l'interroge Thierry Ardisson.

"Je vous demande de vous modérer", l'avertit son invité. "Et ce que tu dis pas, Doudou, c'est qu’un soir, tu sors du Mathis à 4 du mat', après deux lignes de coke, et là tu croises Dudu La Déchire, le Hell's angels du Solex, qui sort du Queen, et là tu lui dis : 'Viens mon Dudu, on va faire un livre trash sur la Ve République'", lance l'animateur. "Je vous demande de vous tempérer. Notre livre parle du malaise français. Alain Duhamel est un journaliste en qui j'ai toute confiance", affirme Édouard Balladur.