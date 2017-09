publié le 20/09/2017 à 10:34

À l'occasion de la présentation des nouveautés d'Apple en matière de smartphones, Patrick Sébastien explique qu'il a eu "l'idée du siècle : l'iFoune 10". "C'est comme l'iPhone 10, mais en version foune", explique l'animateur, imité par Laurent Gerra. Et de préciser le principe de son invention à Mademoiselle Jade. "Tu en as entendu parler comme moi : l'iPhone 10 a un système de reconnaissance faciale. Que tu sois Pierre, Paul ou Jacques, ton téléphone ne reconnaît que toi. Il y a Pierre facial, Paul facial et Jacques facial. Et Jacques faciale ! Ah ah, c'est que de l'amour", poursuit-il.



"Mon iFoune 10 aura un système de reconnaissance génitale", vante Patrick Sébstie, toujours imité par l'humoriste, qui précise que son iFoune 10 aura "plein d'applicafions géniales (oui, c'est comme ça qu'on appelle les applications sur l'iFoune 10)". Il cite notamment "Snapteuch, un dérivé de Snapchat où tu peux ajouter des oreilles de lapin ou des joues de hamster à ton visage, sauf que là, tu les ajoutes à ton sexe".

Il met aussi en avant l'applicafion Nympho Trafic, "pour géolocaliser les nymphomanes près de chez toi" et Péniscope, "mon application vidéo inspirée de Périscope". Avant de conclure : "Je suis le nouveau Steve Jobs. Sauf que moi c'est Steve Zob. Et c'est que de l'amour !"