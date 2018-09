publié le 13/09/2018 à 09:54

On en sait un peu plus sur le budget 2019. Emmanuel Macron, pris au piège du ralentissement de la croissance, suspend la baisse du déficit et reporte les baisses d’impôts pour les entreprises. Exactement comme un certain François Hollande en son temps. Mademoiselle Jade accueille aujourd'hui un ancien président vainqueur, arrivé sur un char avec une couronne de lauriers sur la tête.



"Morituri te salutant Yves Calvinus ! Déjà, tu ne me dis pas 'bonjour', tu me dis 'ave'. Ave François !", déclare François Hollande, quelque peu énervé, imité par Laurent Gerra. Selon lui, ce qui lui 'grimpe à la courge', c'est Emmanuel qui, après en avoir dit tant de mal, fait tout comme Bibi".

Mais à toute chose malheur est bon : l'ancien président voit cette chute de popularité d'un très bon œil : "C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. La réélection en 2022, c'est dans la fouille ! C'est du tout cuit. Les Français préféreront toujours l'originale à la copie. Après le retour de la momie, c'est le retour de Flamby.

Sur son char, François Hollande repart finalement, pour se rendre à "un dîner-débat à la salle polyvalente François Valéry de Trémouille-les-Olivettes".