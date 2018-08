publié le 29/08/2018 à 10:10

"On nous informe qu'une personnalité va entrer dans ce studio", annonce Mademoiselle Jade. Une musique retentit. Et c'est François Hollande qui fait son apparition. "Tu as vu mon entrée la môme ! Et encore je n'étais pas loin de me pointer en Moonwalk !", se vante l'ancien président de la République, imité par Laurent Gerra.



"Je t'en veux un peu", confie-t-il à son interlocutrice. "Tu as été un peu chiche sur ton introduction : avec Bibi c'est pas une personnalité que tu reçois, mais c'est la personnalité. Il n'y en a eu que pour moi dans les gazettes cet été", poursuit-il.

"Au niveau popularité, je me situe entre Jésus-Christ et Dany Boon", se targue François Hollande, toujours imité par l'humoriste. Quand Mademoiselle Jade veut le contredire, il s'énerve : "Il n'y a pas de enfin qui tienne ! On ne t'a pas distribué mon tract de vacances ?".

"Vous faites référence au mouvement 'Hollande 2022' ?", l'interroge-t-elle. "Tu appelles ça un mouvement, toi ? Décidément, tu es du genre pince dans les terminologies. Moi j'appelle ça un raz-de-marée. T'as pas été affranchie ou quoi, la môme ?" , tonne François Hollande, imité par Laurent Gerra.