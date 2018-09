et Jade

publié le 14/09/2018 à 10:50

Ce vendredi 14 septembre, Laurent Gerra a d'abord imité Michel Houellebecq. Quand Mademoiselle Jade lui demande s'il a des mots favoris qu'il chérit particulièrement, l'écrivain cite "dépression" et "neurasthénie". Il avoue que son vocable préféré n'est pas dans le dictionnaire. Et pour cause, ce sont des noms d'antidépresseurs.



L'humoriste a ensuite pris la voix de Bertrand Delanoë. L'ancien maire de Paris est en visite dans la capitale pour féliciter sa successeure, Anne Hidalgo, d'avoir réussi à mettre en place le "dimanche sans voiture".

Dans la foulée, Laurent Gerra a imité Joe Dassin. Le chanteur disparu interprète en exclusivité des extraits d'un album imaginaire consacré à la circulation bloquée dans la capitale.

Enfin, l'humoriste a prêté au journaliste scientifique Michel Chevalet, qui fait une nouvelle démonstration pour expliquer la menace liée aux ouragans.