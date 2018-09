publié le 13/09/2018 à 09:45

C'est l'une des nouveautés de la rentrée sur RTL : Caroline Dublanche s'installe chaque soir sur la première radio de France. "Bonsoir, c'est Caroline Dublanche qui vous accompagne. Vous, mes auditeurs chéris, vous êtes chacun une étoile qui brille dans cette nuit de fin d'été", dit d'une voix doucereuse la confidente préférée des Français, imitée par Mademoiselle Jade.



Un premier auditeur est au bout du fil. C'est Dick Rivers, imité par Laurent Gerra. "Yeah ! Je voudrais parler à Georges, Georges Lang !", lance-t-il. "Georges, c'est le week-end maintenant. La semaine, c'est moi, Caroline, votre Caro pour ceux qui le sont... sur le carreau. Je vous écoute", lui répond-elle.

"Yeah ! J'appelle car je viens de sortir un nouvel album mais personne n'en parle !", se plaint le chanteur. "Un album photo ? De vos vacances probablement. Vous étiez à la mer, Dick ?", lui dit Caroline Dublanche, toujours imitée par Mademoiselle Jade.

"Mais qu’est-ce que tu me chantes là, baby ? Je te parle d'un album de musique. Ça s'appelle Pussy cat, oh yeah !", s'emporte Dick Rivers. "Oh, Pussy cat. Ce doit être coquin. Il est vrai que la nuit est propice aux confessions érotiques. Vous sentez probablement le poids des convenances, le poids de la morale, le poids de la religion peut-être. Vous êtes catho, Dick ?", l'interroge-t-elle.



"No ! Justement, c'est ça le problème ! Je ne passe plus à la télé, yeah !", se plaint encore le chanteur, toujours imité par Laurent Gerra. "Vous êtes mythomane, mais ça n'est pas grave. Vous avez construit un personnage et vous êtes enfermé en son sein, Dick", dit son interlocutrice.