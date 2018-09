Laurent Gerra imitant Bertrand Delanoë : "Dimanche, il n'y aura plus aucun 'vroum-vroum' !"

et Jade

publié le 14/09/2018 à 09:47

Mademoiselle Jade accueille ce vendredi 14 septembre Bertrand Delanoë. L'ancien maire de Paris, qui coule sa retraite à Bizerte en Tunisie, est revenu dans la capitale le temps d'un week-end, à l'occasion de la Journée sans voiture qui aura lieu ce dimanche 16 septembre.



Bertrand Delanoë souhaite en effet féliciter son "Anouchka" Anne Hidalgo pour avoir réussi "ce que je n'ai jamais réussi à mettre en place". Bertrand Delanoë, imité par Laurent Gerra, explique à quel point il est impressionnant parce qu'a réalisé la maire de Paris : "Vous vous rendez compte ! Un dimanche sans voiture ! Plus un seul 'vrou-vroum', plus un seul 'raou-raou', plus d'embouteillages avec 'tut-tut' ni 'avancez, patate, tu veux que je te la bouge ta caisse pourrie !'"

L'ancien maire de Paris prévient en revanche qu'à l'extérieur de la capitale, en revanche, les conducteurs "font pouvoir s'en donner à cœur joie : ça sera la fête aux particules fines !"