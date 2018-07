avec Guillaume Chieze et Aymeric Parthonnaud

publié le 30/09/2016 à 07:22

Une note interne de la préfecture de police, à laquelle RTL a eu accès, préconise de renforcer la sécurité autour de l'Élysée car "les services de renseignement signalent des risques importants d'actions terroristes sur le Palais de l'Élysée". Les services de renseignement signalent des risques importants d'actions terroristes évoquant le scénario d'une attaque kamikaze. Le quartier en bordure des Champs-Élysées est déjà très sécurisé mais c'est aussi l'un des plus touristiques et sensibles de la capitale.



Depuis le mardi 27 septembre, la compagnie de garde de l'Élysée a donc décidé d'augmenter nettement le nombre de policiers en patrouille aux abords du palais. Généralement seuls, les policiers de la compagnie d'intervention postés sur les trottoirs du palais seront désormais en binômes, et systématiquement armés de pistolets mitrailleurs. Un véhicule supplémentaire des compagnies d'intervention est également posté aux abords du palais.