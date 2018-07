publié le 09/07/2018 à 18:36

Un million chacun. Trois amis parisiens empochent la somme de 3 millions d'euros pour avoir pronostiqué des résultats absolument justes lors de la Coupe du Monde 2018, dont les demi-finales commencent mardi 10 juillet.



Le 15 juin, au lendemain du coup d'envoi de la compétition internationale de football, le chanceux trio s'est rendu chez un buraliste du XVe arrondissement pour, comme il en a l'habitude, remplir une grille de Loto Foot comme un seul homme, raconte Le Parisien. L'enjeu était risqué, car les trois amis se sont aventurés dans des paris pour quinze matches du Mondial, de Portugal-Espagne à Portugal-Maroc.

La chance leur a souri à tous les matches, y compris lors des surprises les plus grandes de cette Coupe du Monde - des Allemands humiliés par la Corée du Sud (2-0) aux nuls lors des rencontres Argentine-Islande ou Brésil-Suisse. Reste à savoir, pour se rassurer ou non - ce que les trois amis ont pronostiqué pour la rencontre entre la France et la Belgique ce mardi 10 juillet dans le cadre des demi-finales de la compétition.