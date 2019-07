Près de 10% des familles sont recomposées. Trouver sa place et créer un lien affectif avec les enfants de son conjoint sans endosser le rôle de parent de remplacement est un vrai défi... Par ailleurs, la relation entre les enfants de chacun ne va pas de soi, sans parler de celle avec les ex-partenaires... La famille recomposée est-elle vraiment une famille ? Quels enjeux la rapprochent et l’éloignent des familles dites 'classiques' ? Comment s’y sentir bien et trouver sa juste place ? Est-ce aussi complexe pour les parents que pour les enfants ?

La famille recomposée est-elle vraiment une famille ?

